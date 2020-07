Az Instagramon az egyik legnépszerűbb hashtag a „travel”. Fél milliárd utazós fotó van fenn a képmegosztón, és a népszerű travel influenszereket több százezren követik. Gyakran irigykedve nézzük ezeket az oldalakat és mi is arra vágyunk, hogy a nappalink helyett a tengerparton fekhessünk. A koronavírus-járvány viszont az utazást és a turizmust is teljesen átalakította. Tavasszal a lakásból sem tehettük ki a lábunkat és hiába enyhültek a korlátozások egy darabig a külföldi nyaralásról és a távoli úticélokról le kell mondanunk. Sharon Waugh egy utazó blogger, aki Instagramon is jelen van és jól ismeri a népszerű nyaralós képeket. Sharon a karantén alatt egy új projektbe kezdett: a megszokott utazós képeket az otthonában fotózta újra. Sharon képei jól megmutatják, hogy mennyire átalakította az életünket a járvány és közben tükröt tart az ugyanolyanná vált influenszereknek.

A galériánkban mutatjuk a klisés Instagram fotók otthoni változatát!

