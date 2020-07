Alaposan kitárgyalta a Gossip Girl-t Penn Badgley és Chace Crawford

A Variety Actors on Actors műsora hatalmas siker: nemrég Lisa Kudrow és Jennifer Aniston nosztalgiázott benne - persze csak virtuálisan - a közös munkáról, most pedig A pletykafészek két színésze, Chace Crawford és Penn Badgley tette ugyanezt.

A két színészt a Gossip Girl tette híressé, azt pedig mindketten elárulták, hogy a közös munka befejezése óta egyikőjük sem nézett meg egyetlen részt sem.

forrás: GettyImages

Penn Badgley alakította a sorozat Dan Humphrey-ját, Chace Crawford pedig Nate Archibaldot. Bár a két karakter nagyon különböző volt, a színészek remekül megtalálták a közös hangot, és a munka végeztével is jóban maradtak. Ugyan jelenleg nem dolgoznak együtt, nyomon követik egymás munkáját: Badgley a Netflix népszerű You című sorozatában játszik, Chace pedig az Amazon Prime The Boys-ban szuperhőst alakít.





A videóban, amit teljes egészében megnézhetsz, szó esik arról is, hogy a két színész mikor nézett utoljára Gossip Girl-t, illetve egyikőjük azt is elmeséli, hogyan érezte magát, amikor feleségével még az egybekelésük előtt, együtt nézték meg a világhírű sorozatot...

Nosztalgiázára fel!

