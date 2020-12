A 35 éves színész párja év elején vetélt el, ami mindkettőjüket nagyon megviselte, ugyanis Brittany már a 6. hónapban járt. Babájuk elvesztése után néhány héttel beszélt először a szépség az őket ért veszteségről, amin nagyon nehéz volt továbblépniük. Szeptemberben azonban rájuk mosolygott a szerencse, hiszen újra teherbe esett.

Bár nagyon óvatosan osztották meg az örömhírt, úgy néz ki, hogy most minden a legnagyobb rendben. Talán ezért is döntöttek úgy, hogy nem várnak tovább és elárulják, hogy fiú vagy kislány érkezik hozzájuk.

A pár egy videót készített, amelynek végén a színész feleségén egy Girl Mom feliratú pulóvert visel, ezzel azt üzenve, hogy kislányuk fog születni. Kellannel madarat lehet fogatni, hiszen mindig is nagy vágya volt, hogy lányos apa legyen, amely most végre valóra is válik. A cuki videóhoz Brittany a következő szöveget írta:

Jobban szeretünk, mint ahogy azt el tudod képzelni.

Gratulálunk a párnak!

Ha kíváncsi vagy a legtöbbet érő sztárpárokra, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Ők a legtöbbet érő sztárpárok Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria