Kísérteties elmélet terjed Katalin hercegné ruhája körül

Amikor 2018. április 23-án világra jött Katalin hercegné és Vilmos herceg harmadik gyermeke, Lajos herceg, a pár ugyanúgy kiállt a Szent Mária Kórház lépcsőjére a kíváncsiskodó fotósok elé, mint György herceg és Sarolta hercegnő születése után. Tudjuk, hogy Katalin hercegné outfitje minden ilyen alkalommal különleges jelentéssel bírt, és több, mint puszta impulzív választás, és ez ekkor sem volt másként.

A tündéri Lajos herceg bűvöletében ekkor mindenki azt gondolta, hogy Katalin ezen szettje Diana hercegnének állít emléket, ugyanis Diana egy nagyon hasonló piros ruhát viselt, mikor Harry herceg született, ám a múlt hétvégi Halloween kapcsán most ismét előkerült az elmélet, mely szerint Vilmos herceg kedvese ebben a szettben sokkal inkább olyan, mintha a Rosemary gyermeke című horrorból lépett volna elő.

Hogy hogy született ez az elmélet? Talán pont egy beöltözős buli kapcsán, mikor valaki Katalin hercegnének öltözött, ám mindenkitől azt a visszacsatolást kapta, hogy milyen menő a Rosemary Woodhouse jelmeze. Vagy fordítva... Akárhogy is legyen, könnyen előfordulhat, hogy Katalin nem is látta ezt a filmet, az viszont már biztos, hogy egy ilyen rucit két jelmezes eseményen is el lehet lőni.

