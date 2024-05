Kutyával mennél túrázni? Ezek a legjobb kirándulóhelyek, és a legfontosabb szabályok!

Szerencsére már rég nem abban a korban élünk, hogy a kutya kizárólag a ház és a porta őrzésére szolgál, hanem egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy az ebek családtagok, de legalábbis hűséges társak. A gazdik közül sokan már nemcsak a mindennapi sétára mozdulnak ki velük, hanem kisebb-rövidebb túrákra is magukkal viszik őket. Ha te is szívesen kirándulnál a bundás barátoddal, nem árt előre felkészülni.

Póráz nélkül sehova

Az első és legfontosabb, hogy tedd fel magadnak a kérdést: készen álltok arra, hogy idegen környezetben kalandozzatok? Csak akkor induljatok útnak, ha a kutyád megfelelően szocializált, könnyen behívható és engedelmeskedik. Ha friss gazdi vagy, és nemrég fogadtál örökbe egy négylábút, akkor inkább várjatok, amíg összeszoktok, és te is magabiztos leszel a falkavezér szerepben. Ez nemcsak a ti, hanem a többi kiránduló biztonságának és kényelmének érdekében is fontos, mert lehet, hogy a kutyafuttatóban könnyen boldogulsz, de az erdőben, ahol ezer izgalmas inger éri majd a kedvencedet, nem fog rád hallgatni, figyelni. Ezért is tanácsos első körben kutyaiskolában kezdeni a közös kalandokat, nem az erdőben.

Természetesen a póráz akkor is alapfelszerelés, ha már sok éve egymás társai vagytok. Az erdőben bármikor felbukkanhat egy állat, ami felébreszti az ösztönöket, és póráz nélkül eltűnhet a rengetegben a kutyusod. Ezenkívül jó tudni, hogy törvényileg is kötelező a póráz használata: „aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.”

forrás: Spencer Gurley / Pexels Nagyon fontos, hogy kirándulás alatt figyelj a kutyádra: ha elfáradt, pihenjetek meg!

Mi mindenre lesz még szükséged?

— Kirándulás előtt ne feledkezz el a kutyás alapfelszerelésről: itatótál, friss víz, jutalomfalat és oltási könyv mindig legyen nálad.

— Ne maradjon otthon a kakiszacsi sem: lehet, hogy a vadon élő állatok a természetben végzik a dolgukat, de te szedd fel a kutyád után.

— A biztonság kedvéért sebkötöző és fertőtlenítőspray is legyen nálad, mert bármikor történhet baleset, például betörik a karma, megsérti a mancsát stb.

— Gondoskodj előre a kullancsok, szúnyogok és bolhák elleni védelemről, de azért nap végén ellenőrizd a kutyádat, és legyen kéznél kullancseltávolító készlet!

— Ha messzebb indultok útra, keresd ki előre a legközelebbi állatorvosi rendelő, ügyelet elérhetőségét, hogy vészhelyzetben rögtön tudd, kihez és hova fordulhatsz.

— Rendszeresen és gyakran szeretnél kirándulni a négylábúddal? Akkor jó taktika, ha beszerzel egy új hámot, nyakörvet vagy pórázt, amit csak ilyen alkalmakkor használtok, így a kutyád hamar megtanulja, hogy ha előveszed, szuper kalandra számíthat.

Ezek után nincs más hátra, mint kitalálni az úti célt. Az alábbi galériában megmutatjuk a legszebb hazai kirándulóhelyeket, ahol a kutyák is jól érezhetik magukat:

Az Éva Magazin írása.