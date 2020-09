Mit gondolnak a királyi család tagjai a The Crown-ról? Kiderült!

Világszerte milliók követik figyelemmel a The Crown című sorozatot, hiszen a világ egyik leginkább reflektorfényben álló családjáról, a brit királyi családról szól. A rajongók már lázban égnek, hogy érkezzen a negyedik évad, hiszen Diana hercegné karaktere ebben az évadban jelenik meg.

Azt már lehetett hallani, hogy Vilmos herceg és Harry herceg nem igazán örültek a hírnek, hiszen félnek, hogy édesanyjukat nem jó karakterként tüntetik fel a műsorban, azonban az angol magazinok arról értesültek, hogy van a családban olyan, aki kifejezetten lelkesedik a sorozatért: Eugénia hercegnő és maga a királynő! Hogyan derült ez ki?

Nos, mikor a sorozatban Margit hercegnőt játszó Vanessa Kirby egy barátja egy partin azt hallotta, valaki arról beszél, hogy imádja a The Crown-t, és a nagymamája is, odament hallgatni a párbeszédet, akkor derült ki, hogy ez a bizonyos valaki nem más, mint Eugénia hercegnő, a nagyi pedig II. Erzsébet.

Az angol Hello! magazinnak árulta el, hogy így tudta meg, jól csinálják a dolgukat a sorozat készítői, hiszen maga a királynő is nézi, ennél pedig nincs is nagyobb elismerés nekik.

