Királyi család fanok, ezt imádni fogjátok! Hamarosan beugorhattok a királynő egyik birtokára

Kifejezetten rajongók számára nyitja meg hamarosan kapuit II. Erzsébet Sandringham-i birtoka a kapuit. A királynő és férje jelenleg skóciai kastélyukban laknak, nagyon szigorú karanténban, és ki sem teszik onnan a lábukat elővigyázatosságból. Eközben másik birtokuk Sandringhamben szeptemberben tárt kapukkal várja a royal fanokat, ugyanis autósmozit nyitottak ott a kíváncsiskodók számára.

40 fontért, azaz nagyjából 16 ezer forintért bárki jegyet válthat, és a királyi területen autósmozizhat, persze a közösségi távolságtartás szabályait szigorúan betartva.

A Csillag születik, a Rocketman és a The Greatest Showman már biztosan ott vannak az autósmozi kínálatában, II. Erzsébet ugyanis nagyon kedveli ezeket a filmeket, a Sandringham Gardenben pedig elképesztően hangulatos lehet mozizni, úgy, hogy közben a palota is látszik, sőt még street food bódék is kerültek a parkba.

Egyelőre szeptemberi estéken lesz nyitva a mozi, de remélhetőleg, mikor már biztonságosan látogathatjuk Angliát, a magyar érdeklődők is bemehetnek a csodás birtokra szórakozni.

