Kipróbáltam a TikTok legfelkapottabb arcápolási termékeit: elmondom róluk az őszinte véleményemet

Most, hogy végre itt a tavasz, sőt, már lassan, de biztosan a nyár is közelít, ideje újra átgondolnunk az arcápolási szokásainkat, hiszen a meleg időben teljesen más rutint érdemes kialakítani.



Ha pedig új rutin, akkor természetesen rögtön eszünkbe jut, hogy jó ötlet frissíteni a megszokott termékeink palettáját is. Ötletekért pedig valljuk be, sokan fordulunk a TikTokhoz, hiszen rengeteg videót láthatunk különböző termékekről, amelyek sok embernek beváltak. Persze nem szabad mindent elhinni, amit az interneten látunk, ezért jobb, ha mi magunk járunk utána a dolgoknak, igaz? Épp ezért döntöttem úgy, hogy beszerzem a TikTok legnépszerűbb arcápolási termékeit, hogy beszámolhassak arról, mi az, ami tényleg bevált, és mi az, amit esetleg nem ajánlok mindenkinek.

De ha már új beauty termékekről beszélünk, akkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy május 18-21. között jönnek a JOY-Napok, vagyis újra kedvezményesen tudsz majd vásárolni. Ráadásul idén több száz kupon közül válogathatsz, és akár 60%-kal olcsóbban is beszerezheted a legtrendibb termékeket. Ha pedig kíváncsi lettél, hogy pontosan milyen kuponok közül válogathatsz, és hol szerezheted be a legújabb, kuponokkal teli JOY magazint, akkor azonnal katt IDE, hogy ki tudd deríteni!



De térjünk is vissza a TikTok által leginkább felkapott termékekre! Készen állsz? Akkor kezdjünk is neki!

forrás: EcoFamily

NIVEA Derma Skin Clear Toner

Ez a tonik segít szabályozni a bőr zsírosodását, csökkenti a kipirosodását, valamint a pórusok eltömítése nélkül hidratál. Azt viszont muszáj megjegyeznem, hogy ezt a terméket kifejezetten zsíros bőrűeknek ajánlom! Nekem normál bőrtípusom van, ezért csak ritkán fogom használni, erről viszont nem a termék tehet, mert egyébként szuper összetevőkkel rendelkezik, akinek pedig olajosabb bőre van, annak tökéletes!



forrás: Douglas

Revox Just Koffein 5% szérum

Ezt a koffeines szérumot személy szerint nem csak a szemem alatti karikákra használom, hanem az egész arcbőrömre, ugyanis amellett, hogy látványosan halványítja a szemek alatti sötét foltokat, felveszi a harcot a fáradt, fakó arcbőrrel is!



forrás: Unipatika

Vichy Minéral 89 72H Moisture Boosting Cream

Gyorsan megszerettem ezt a krémet, mert intenzíven hidratál, mélyrehatóan táplál, és szinte azonnal friss és sugárzó lesz tőle az arcbőröm. Emellett egyáltalán nem érzem, hogy elnehezítené a bőrömet, gyorsan beszívódik, mégis egész álló nap hidratált marad a pofim.



forrás: Unipatika

Bioderma Photoderm Spot-Age SPF50+

Ez a fényvédő rövid idő alatt lett a kedvencem, mert más hasonló termékekkel szemben nem hagy ragacsos érzést, megőrzi és stimulálja a bőr természetes védekezőképességét, és persze magas fokú védelmet nyújt a káros napsugarak ellen. Kell ennél több?



forrás: Douglas

Shiseido Clear Suncare Stick SPF50+

Sokszor okoz problémát, hogy nem tudunk fényvédőt tenni magunkra, ha már rajtunk van a smink... Úgy tűnik azonban, hogy a Shiseido megtalálta erre is a megoldást! Ezt a fényvédő sticket ugyanis felteheted a már kisminkelt arcodra is, és garantáltan nem fog fehér nyomot hagyni rajta. Igazi musthave darab nyárra!



