Ám, mint mindig, most is tévedünk! Vannak ugyanis olyan ritka – de valóban megtörtént – esetek, amikor a két színész egyszerűen képtelen arra, hogy intim viszonyt alakítson ki a filmvásznon, még akkor is, ha azt karaktereik és ezzel együtt a film is megkövetelné.

A következő válogatásban ezért azokat a színészeket gyűjtöttük össze, akik nem is rejtettek véka alá, hogy elhatárolódnak mindenféle romantikus cselekedettől, amit adott színésztársukkal kéne csinálni.

Lássuk, melyek ezek!

Galéria / 10 kép Kínos! 10 alkalom, amikor a színészek nem akarták megcsókolni egymást, hiába volt benne a forgatókönyvben Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria