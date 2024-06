A kínai asztrológia szerint nagyon izgalmas időszak vár ránk a nyár első hónapjában, júniusban, azonban ez nem feltétlenül jelent mindenkinek egyformán jót. Az asztrológus szerint akadnak olyan állatjegyek, akiknek ezekben a hetekben jobban kell majd vigyázniuk magukra!

„Fordulatokat hozhat a hónap sokak életében, erőteljesebben mozdulnak meg az energiák! Eltökéltebbek, határozottabbak és energikusak leszünk, de jobb lesz vigyázni, és nem letérni a törvények szabta útról sosem, figyelni kell a szabályokra, előírásokra! Ha vétünk ellenük, bizony jöhet a számonkérés is! A Ló egyébként tüzes jegy, az életörömről szól, nyár van, hangolódjunk rá! Ne mostanra tervezzük be a megfeszített munkát! Mozduljunk ki, élvezzük az életet, hosszú, boldog időszakot alapozhatunk meg most ezzel!” – mondta Földes Padma Flóra, a Padma Analyzing oldal szerzője, majd elárulta, kik azok az állatjegyek, akiknek óvatosnak kell most lenniük!

Állatjegyek, akiknek a kínai asztrológia szerint vigyáznia kell a Fém-Ló havában!

Az InStyle magazin írása.