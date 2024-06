Ez a csillagjegyed a kínai horoszkóp szerint: félelmetes, milyen dolgokra jöhetsz rá belőle

Talán azt pontosan tudod, milyen csillagjegyben születtél a nyugati asztrológia szerint, sőt, az aszcendensedet és a holdjegyedet is ismered, de vajon a kínai horoszkópoddal is képben vagy? Nos, ha nemmel feleltél, nagyon jó helyen jársz, most ugyanis megismerheted a kínai asztrológia alapjait, illetve a 12 állatjegyet. Bizony, itt nem csillagjegyek, hanem állatjegyek vannak, amelyek ciklikusan, évente követik egymást. 2024. február 4-én például beköszöntött a kínai újév, jelenleg már a Fa-Sárkány lendületes energiái vesznek körül bennünket.

Az a baba tehát, aki 2024. február 4-e és 2025. február 4-e között születik, (Fa-)Sárkány-jegyű lesz. Kíváncsi vagy, te mely kínai állatjegy szülöttjei közé tartozol? Itt ellenőrizheted:

Sárkány: 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 Kígyó: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 Ló: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 Kecske: 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 Majom: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028 Kakas: 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 Kutya: 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030 Disznó: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031 Patkány: 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 Bivaly: 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033 Tigris: 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034 Nyúl: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035

Most, hogy megtudtad, melyik kínai állatjegyhez tartozol a horoszkópod szerint, ideje megismerned az egyes jegyek legfőbb tulajdonságait!

