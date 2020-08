A celebet és rapper férjét előző héten kapták lencsevégre, miközben Kim sírva próbálta kérlelni a férfit, hogy próbálják meg rendbe hozni a kapcsolatukat és gondoljon a négy közös gyerekükre is. Hogy pontosan mi állhat a rapper viselkedésének hátterében még mindig nem tudni. Sokan arra tippelnek, hogy a nyilvánosság előtt élt életük miatt távolodott el egymástól a két sztár, sőt még az is felmerült, hogy a rapper mentális betegsége is közrejátszott.

A hír hallatán még maga, Justin Bieber is elutazott a rapperhez Wyomingba, hogy beszéljen a fejével, ami a jelek szerint sikerülhetett, ugyanis sikerült lekapniuk a lesifotósoknak, hogy Kanye és Kim a gyerekeik társaságában érkeztek meg Miamiba.

A képeken ugyan egyikük sem tűnik kifejezetten boldognak, de egy bennfentes elárulta, hogy a két híresség szeretne adni egy utolsó esélyt a házasságuknak és most azon vannak, hogy minél több időt töltsenek együtt. Kim még férje politikai karrierjét is ezer százalékosan igyekszek támogatni.

