Kim Cattrall egy percig sem bánja, hogy nyilvánosan ment neki egykori kolléganőjének

Sokan reménykedtek benne, hogy a két színésznő egyszer békét köt, ám Kim megint tett róla, hogy ez a remény elszálljon. Kim és Sarah Jessica elvileg sosem jöttek ki túl jól, ami elsősorban amiatt volt, hogy Parker jóval több pénzt kapott egy-egy epizódért, mint másik három kolléganője.

Míg Kristin Davis és Cynthia Nixon fejet hajtott efelett, addig Cattrall nem volt hajlandó. Ez végül olyan nagy feszültséget okozott, hogy Kim még a sorozatot is ott akarta hagyni. Miután hivatalosan is véget ért a négy szingli életét bemutató széria a Samanthát játszó színésznő többször is hangsúlyozta az interjúiban, hogy egyáltalán nem voltak olyan jó barátnők volt kolléganőjével, mint a sorozatban.

Erre nem számítottunk! Kim Cattrall óriási elismerésben részesült új sorozata miatt Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ez szinte mindenkit meglepett, hiszen a Szex és New Yorkban pont az ő karaktereik között volt meg a legjobban a kémia – legalábbis, ha barátságról beszélünk. Kim véleménye szerint azonban Parker mérgező légkört teremtett a forgatások alatt és hazugnak is tartotta, amikor úgy tett mintha együtt érzene vele a bátyja halála miatt.

Egy friss interjúból pedig az is kiderült, hogy ez a harag azóta sem múlt el a színésznőben. Miután arról faggatták, hogy alakulhatott így a kapcsolata Parkerrel, a következőket mondta:

Minden megtalálható a Google-on, úgyhogy keressetek rá mindenre, amit anno mondtam. Amikor látom, hogy mi zajlik körülöttem, egyszerűen nincs bennem megbánás.

Kíváncsiak vagyunk, mi olyannak kéne történnie, hogy a két színésznő kibéküljön...

