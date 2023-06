„A 60-as éveimben járok, és minden tőlem telhető módon küzdök az öregedés ellen”: Kim Cattrall először beszél őszintén a szépészeti beavatkozásairól

Még mindig alig bírunk magunkhoz térni a hírtől, hogy Kim Cattrall is szerepel az And Just Like That 2. évadában…

Bár mindössze egy rövid jelenete lesz és a stáb többi tagjával sem érintkezik a rövid cameo leforgatása közben, azért a sorozat minden rajongóját sikerült boldoggá tennie ezzel a döntésével. Most azonban nem Samantha Jones, hanem a botox és a fillerek kapcsán adott interjút a színésznő, amelyben azt is kifejtette, mit gondol ezek alkalmazásáról, illetve ő mit tenne meg újra a fiatalság kedvéért. A 60-as éveimben járok, és minden tőlem telhető módon küzdök az öregedés ellen. Kim szerint számos alternatíva létezik manapság, amivel tehetünk az öregedés ellen, de nagyon fontos, hogy megfelelő szakembert, illetve sebészt találjunk, hogy valóban elégedettek legyünk az eredménnyel. Hozzátette, hogy kicsit sincs ellene a botoxnak és a fillereknek, mivel nőként szinte kötelező jól kinéznie ebben a szakmában. Ám ezzel együtt azt is elengedhetetlennek tartja, hogy képesek legyünk felismerni magunkat a tükörben. Úgy akarok kinézni, mint önmagam legjobb verziója. tehát nagy támogatója mindennek, amitől egy nő jobban és szebbnek érzi magát. De ezen nem is lepődünk meg, hiszen híres karaktere, Samantha Jones is pontosan így vélekedett. Kíváncsi vagy Samantha Jones legmerészebb beszólásaira? Akkor katt a galériára! Galéria / 7 kép Samantha Jones legkeményebb beszólásai Galéria / 10 kép 10 szépségtrükk, amit a Szex és New Yorkból tanultunk

