„29 éves vagyok, menedzserként dolgozom egy orvosi klinikán. Egész életemben nagyon jól ment a spórolás, ezért már most van egy zseniális magánnyugdíj megtakarításom. Emellett arra is képes voltam, hogy lakástakarossági számlát nyissak és elkezdjek gyűjteni a leendő, saját otthonomra is. Mindennek az az ára, hogy fizetésről fizetésre élek. Mindezt teljesen egyedül értem el, erre pedig egészen büszke vagyok, ugyanakkor úgy érzem, csinálhatnám jobban is.

A szüleim bevándorlók voltak, én annak idején az Egyesült Államokon kívül születtem, így talán érthető, hogy a családom nem a nyugdíjazáson agyalt vagy az egyetemi oktatásomat tervezgette. Anyukám háztartásbeli volt, apukám számítógépekkel foglalkozott, már elhunyt. A halálakor körülbelül 28,6 millió forintnak megfelelő dollárt hagyott ránk, amit anyám elkótyavetyélt, így ma már csak körülbelül a fele van meg.

Anyukám az utóbbi időben dadusként dolgozott, az ötvenes éveiben van, egyelőre nem fog nyugdíjba menni, az biztos. Nemrég azonban rádöbbentem, ha megteszi, én és a testvérem leszünk azok, akik a havi járulékát, ha úgy tetszik, nyugdíját fizetjük, ugyanis neki szinte semmi sem fog járni. Emiatt nagyon mérges és frusztrált vagyok, de önzőnek is érzem magam. A kérdésem éppen ezért arra vonatkozik, hogyan hozzam fel ezt a témát az anyagiakról és a nyugdíjazásáról? Nem akarom, hogy úgy érezze csalódott vagyok és haragszom rá. Úgy érzem, hamar azt mondaná, mennyire rossz lánya vagyok… Tényleg az lennék?” – tette fel kérdését a Refinery29 oldalán egy olvasó.

A pénzügyi szakértő válasza

„Amikor egy szülő a gyermekére támaszkodik a nyugdíjas éveire vonatkozóan, az nagyon stresszes lehet, hiszen ez óriási felelősség és teher. Íme, a tippjeim a számodra és azok számára, akik veled együtt ebben a cipőben járnak!” – reagált a magazin pénzügyi tanácsadója.

Aggódás helyett akció

Ne szorongj és aggódj, minél előbb ülj le vele beszélni és mondd el neki, a cél közös, jó megélhetést szeretnél teremteni az egész családnak.

Heti pénzügyi tanácskozás

Azt javaslom a béke érdekében minden héten ülj le anyukáddal átbeszélni a pénzügyeiteket, hogy semmi se maradjon rejtve vagy tisztázatlanul.

Vészhelyzet esetére

Bármennyire is nehéz, mindig legyen vésztartalékod, ehhez soha ne nyúlj, csak akkor, ha TÉNYLEG óriási a baj.

Beruházások

Elképesztően ügyes vagy, hogy 29 évesen már itt tartasz! Folytasd tovább és mindenképpen keress olyan dolgokat, amikbe érdemes beruházni.

Tartsd számon a vagyonodat

Használj appot a telódon, ami folyamatosan számolja, mennyit ér a fizetésed, a befektetésed, a megtakarításod és a vagyontárgyaid.

Hosszú távra tervezz

Mivel a családod nem alapozta meg a jövőtöket a testvéreddel, fontos, hogy nagyon tudatos legyél továbbra is a pénzzel kapcsolatban. Mindig mindent tervezz meg alaposan.

Ne becsüld alá magad

Soha ne gondold azt, hogy te már ennél többet nem tudsz keresni havonta. Sokszor ez nem a befektetett munkaórákon múlik vagy előléptetésen. Inkább lehetőségeken, ügyes és gyors karrierdöntéseken.

Jelöld ki a határaidat

Hol van a vonal aközött, hogy támogatod a családodat és építed anyagilag, pénzügyileg a jövődet? Határozd meg gondosan.

