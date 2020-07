2018 tavaszán, amikor már csak alig néhány nap volt hátra Khloe Kardashian kislányának megszületéséig, fény derült a reality-sztár pasijának hűtlenségére. Több videófelvétel is lebuktatta Tristan Thompsont, amint félrelépett, ezzel pedig magára haragította a teljes Kardashian-családot. A kislányuk érdekében viszont Khloe megpróbálta félretenni az ellenérzéseit, és bár szakítottak, továbbra is közösen nevelték gyermeküket. Ezt követően egyszer még kibékültek ugyan, de miután kiderült, hogy Tristan egy családi baráttal is románcba keveredett, lezárták kapcsolatukat.

Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Felismerhetetlenné operálták Khloé Kardashian arcát

Felismerhetetlenné operálták Khloé Kardashian arcát Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Azonban most kiderült, hogy Khloe Kardashian és Tristan Thompson újra együtt vannak, harmadszor is! Már a karantén időszakát is közösen töltötték, a reality-sztár 36. szülinapi partiján pedig már úgy viselkedtek, mintha egy párt alkotnának. Ezt követően most már több ismerősük is megerősítette, hogy a történtek ellenére adnak még egy esélyt maguknak.

Tristan keményen dolgozott azért, hogy bizonyítson, és nagyon jó apaként bánik True-val is. - nyilatkozta az ismerősük.

Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Khloe Kardashiant megszégyenítették a rajongói

Khloe Kardashiant megszégyenítették a rajongói Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Tristan Thompson mellett akad még pár olyan világsztár, aki nyilvánosan bukott le félrelépésével!

Galéria / 7 kép Sztárok, akik nyilvánosan buktak le azzal, hogy megcsalták párjukat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria