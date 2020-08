Oké, elkészült a világ legszétphotoshopoltabb szelfije - Köszi, Khloe Kardashian!

Kardashianékra igencsak rájár a rúd mostanában, és sokkal több negatív véleménybe futhatnak bele, mint korábban bármikor. Elképesztő mennyiségű plasztikai beavatkozásukat már elfogadta a közvélemény, de viselkedésükkel, meztelenkedésükkel és másokban testképzavarokat keltő fotóikkal nem igazán tudnak kibékülni az emberek.

Khloe Kardashian gyakorlatilag új arcot kapott az évek során, azonban úgy fest, még ezzel sem tud megbarátkozni, hiszen folyamatosan filterezi képeit, sőt, kiderült, hogy az egyik fotóján olyan durván megszaladt a Photoshop, hogy őrjöngenek még a rajongók is.

Még májusban tette közzé ezt a képet:

A minap azonban a Keeping Up With The Kardashians című valóságshow új részében kiszúrták a követők az igazságot. Khloe ugyanis ugyazon a napon készítette a fotót, mint mikor az a rész forgott, megegyezik a smink, a szett, a frizura is, egy valami különböző csak: Khloe arca...

Ezt a képet figyeld!

Kicsit elszaladt az a retus... A leginkább azért felháborító ez, mert olyan képet közvetít magáról, aminek még ő maga sem tud megfelelni, ugyanerre késztetve rajongóit is. Talán most, hogy lebukott, tanul belőle.

Az mondjuk tény, hogy az alakja most már bomba, amiért igencsak megdolgozott. Nézd meg a galériában az átalakulást.

