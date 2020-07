Kevesen állnak úgy az exükhöz, mint Jennifer Lopez

és Alex Rodriguez párosa olyan egyértelmű a sztárvilágban, hogy sokan meg is feledkeznek arról, hogy bizony volt idő, mikor nem egymás oldalán keresték a boldogságot. Pedig így van. A díva és a baseballjátékos 2017 óta vannak együtt, korábban pedig mind a ketten voltak házasok, és a szülői örömök sem ismeretlenek számukra. tíz évig volt Marc Anthony felesége, házasságuk alatt pedig két gyönyörű gyermekük született, Alex-nek pedig Cynthia Scurtis-tól van két gyermeke. A pár mind a négy gyereket sajátjaként neveli, tökéletes példái annak, hogy a válás jól is elsülhet ebben a világban.

Mind a ketten rég túl vannak már előző kapcsolataikon, ezt példázza az is, hogy J. Lo apák napja alkalmából mindenféle rossz érzés nélkül üzenhetett nyilvánosan volt férjének, és két gyermeke apjának:

Valljuk be, nem sokan tudnak ilyen jó kapcsolatban maradni az exükkel, na és persze az új társ is ritkán tűri el az ilyesmit. Alex Rodriguez azonban nem féltékeny, úgy szereti az énekesnőt, ahogy van, talán az egyetlen, ami beárnyékolja most a boldogságukat, hogy az esküvőjüket el kellett halasztaniuk.

