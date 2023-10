Akár a gyógyszerekkel is felveszi a versenyt: 2 kurkumás recept az immunerősítésért

A kurkuma – vagy ahogy az ókori görögök nevezték, sárga gyömbér – az ázsiai konyha egyik alapfűszere, amit a főzés mellett előszeretettel használnak többek közt vértisztításra, ízületi panaszokra, gyomorégésre, méregtelenítésre, krónikus gyulladásokra és számos egyéb betegség kezelésére, miközben külső- és belső bőrfiatalító hatásának ereje sem elhanyagolandó.

Az aranytej az egészség kulcsa?

Ez az ital jó pár éve kering már a köztudatban, és az őszi-téli időszakban pedig kimondottan népszerű, ugyanis amellett, hogy finom, belülről is felmelegít, illeti erősíti a szervezet védekezőképességet és az immunrendszert is. De mi van benne pontosan? Mindenekelőtt: kurkuma. A sárgagyökérről, mint ahogy azt már fentebb írtuk, úgy tartják, hogy gyógyító tulajdonságokkal rendelkezik, és évezredek óta használják az ájurvédikus gyógyászatban. Ezen szuperélelmiszerben található kurkumin azonban rosszul szívódik fel a véráramban, ezért segíthet az, ha fekete borssal kombináljuk, ugyanis az abban található piperin jelentősen növeli a szervezetben a kurkumin felszívódását. Ma már egyre több helyen vásárolható meg ez a kurkumás finomság, amit egyébként, ha van kedved, te is könnyen összedobhatsz.

Kezdjük az alapoknál: Mindenek előtt készítsd el magadnak a receptek alapját képező kurkumapasztát!

Hozzávalók:

1 evőkanál kurkuma (por formában)

120 ml víz

frissen reszelt gyömbér

1 csipet szerecsendió

1 csipet frissen őrölt bors





Elkészítés:

Öntsünk 120 ml vizet egy kis fazékba, adjunk hozzá 1 evőkanál kurkumaport. Hámozzunk meg egy hüvelykujjnyi friss gyömbért és reszelőn reszeljük le, majd tegyük ezt is a fazékba. Adjunk hozzá egy csipet szerecsendiót, egy csipet frissen őrölt borsot és kevergetés közben lassan forraljuk fel az egészet. Körülbelül tíz perc múlva egy enyhén folyékony pasztát kapunk.

Most, hogy kész a paszta mondjuk is, hogy az aranytej azaz a kurkuma latte receptjét!

Melegítsünk fel 350 ml növényi tejet, amihez keverjünk hozzá egy teáskanál kurkuma pasztát – persze, ha úgy érezzük, akár egy evőkanállal is hozzá adhatunk. Ezután mehet bele 1 teáskanál kókuszolaj és egy csipet fahéj. Amikor ezzel megvagyunk, öntsük a meleg italt egy bögrébe, keverjük át alaposan és ízlés szerint agavé sziruppal fokozzuk az ízhatást. Apró megjegyzés: természetesen, aki nem vegán, az tehéntejet is használhat a recepthez.

Nem vagy annyira a forró italok rajongója? Semmi baj, ha már megvan a paszta, akkor mutatunk egy másik könnyű csodareceptet a témában!

Arany limonádé

Hozzávalók:

1 citrom leve

1 narancs

1 tk kurkumapaszta

bors

1 kevés agave szirup vagy rizsszirup

Víz a hígításhoz

Elkészítés:

Az összes hozzávalót turmixgépbe tesszük, és addig keverjük, amíg a limonádé habos lesz. Pohárba öntjük és egy időre a hűtőbe tesszük, amikor pedig kellemesen lehűlt már fogyasztható is.

És ha már az immunerősítésnél tartunk, akkor mutatunk még pár szuper tippet a témában!

