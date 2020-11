Igazi csoda! Több, mint 62 mérföldet sétált egy kutya, hogy megtalálja elveszettnek hitt gazdáit

Ezt egy Ping An nevű golden retriever be is bizonyított, a kis négylábú ugyanis fáradhatatlanul kutatta családját miután ideiglenesen egy barátjuknál hagyták. Az egyéves kutyust lefogyva, depressziósan és vérző mancsokkal találták meg 14 napos sétája után, aki több mint 62 mérföldnyi távolságot tett meg, hogy rátaláljon imádott gazdáira. Az állatot végül Qidong város egyik irodája előtt egy munkáscsapat vette észre és mentette meg.

A család hónapokig kereste kis kedvencüket és már majdnem feladták, amikor egy népszerű kínai Messenger alkalmazáson keresztül, a WeChat nevű csoportban ráleltek Ping An-ra, akiről akkor még nem tudták, hogy azért szökött el, hogy megint velük lehessen. Miután a kutya és a gazdái sikeresen egymásra találtak megígérték neki, hogy soha többé nem hagyják máshol és bárhova mennek inkább viszik magukkal.

Ping An gazdái elárulták, hogy szerencsére már majdnem felgyógyult a sérüléseiből hűséges négylábújuk és azon vannak, hogy teljesen elfelejtse a traumát. A kutyus megható története azóta az egész világot bejárta, hiszen újabb bizonyosságot nyert, hogy mennyire ragaszkodnak hozzánk a kutyák.

