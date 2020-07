Nem tudsz keresztezett lábakkal ülni? Ezt üzeni a tested!

Jártál már úgy, hogy elmentél egy csoportos edzésre, egy jóga, egy pilates, vagy akár egy bodyart órára és amikor azt kérték tőled, hogy most csak egyszerűen ülj keresztezett lábakkal, akkor úgy érezted magad, mint akitől azt várják, hogy hirtelen folyékonyan beszéljen japánul? Na, igen! A legtöbb felnőtt így éli meg ezt a pózt, ami gyerekként még nem, hogy fennakadást nem okozott, de a legtöbben képesek voltunk ebben a helyzetben órákon át játszani. De akkor mi lehet mégis a gond? Sarah Duvall fizikoterapeuta szerint a testünknek szüksége van arra, hogy kellően át legyen mozgatva, és kifejezetten fontos, hogy a kifelé-befelé mozgatások rendszeresen meglegyen akár a csípőt, akár a térdet nézve a megfelelő mozgástartomány fenntartása érdekében.

A csípőd mobilitása lehet a ludas?

A lábhoz csatlakozó izmok feszessége, valamint a csípőízület korlátozott mozgástartománya meglehetősen megnehezíti ezt az ülőhelyzetet. Szóval, ha „törökülésben” elsősorban a csípőd környékén érzel kellemetlen érzés, akkor gyakorold előbb a galambpózt:

forrás: Photo by Annie Spratt on Unsplash

Amikor a térdedben érzed a fájdalmat

A jó hír az, hogy sok esetben csak kisugárzik a fájdalom, és valójában nem a térded okozza a galibát. Sok esetben ugyanis a csípő és a comb kiforgatása okozza a kellemetlen érzést, ám a beszűkült mozgástartománynak köszönhetően úgy érezheted, mintha a térded feszülne. Ezt a problémát (is) tudja orvosolni többek között a babapóz gyakorlása:

forrás: Photo by Katee Lue on Unsplash

Hogyha alapvetően nem egy korábbi sérülés, vagy egyéb, már diagnosztizált állapot okozza a problémát, akkor a rendszeres mozgással rengeteget tehetsz azért, hogy elkerüld a fájdalmat. Ann Swanson a napokban megjelent új könyve, A jóga tudománya - Kézikönyv a test és az elme tökéletes harmóniájáért is sokat segíthet, ha még csak most indultál el az úton. A kiadvány részletes magyarázza el, hogy egy-egy gyakorlattal mely izmokat mozgatod át, milyen szalagok kapcsolódnak be a nyújtásba, valamint, hogy a mobilitás érdekében milyen gyakorlatokat érdemes végezni.

Galéria / 8 kép Sztárok, akikről nem is tudtad, hogy ennyire fittek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria