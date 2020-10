Bármilyen idillinek is tűnt és Brandon Blackstock házassága, ismét kiderült, hogy bizony a zárt ajtók mögött egész más zajlik, mint amit kifelé mutatnak. Ahogy azt mi is megírtuk, összeférhetetlenségre hivatkozva adták be a válókeresetet, ám az énekesnő maga sem érti, hogy történhetett ez meg velük, saját bevallása szerint képtelen felocsúdni ebből a sztoriból. Pedig akárcsak a férje, ő is elvált szülők gyermeke, és azzal is tisztában van, hogy manapság nem megy ritkaságszámba a válások száma – épp ezért a sajnálkozásból sem kér.

Mindenki azt kérdezgeti: „Jól vagy? Minden oké?”. És mindig azt mondom, hogy igen... Valójában tudom, hogy sajnálatosan sokan átélték már ezt a szitut – akár gyerekként, akár felnőttként saját kapcsolatban. Értem, hogy miről van szó. Amikor gyerekként csalódott, vagy szomorú voltam és nem tudtam, hogyan mondjam el a problémáimat, anyukám azt tanácsolta, hogy írjam ki magamból. Tulajdonképpen így dolgozom fel az érzéseimet.



Bizony, nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan egy egész lemeznyi információnk lesz a válásukról, és talán az is kiderült, hogy pontosan milyen okok miatt lett vége…

Ám addig is egészen más jellegű videóban hallatja a hangját, méghozzá a The Voice című műsor mentoraival Bob Marley One Love című slágerét éneklik:

Ezt érdemes elolvasni, ha netán téged is megérintett a válás szele..

