Szó se róla, a kék farmer már évtizedek óta az alapdarabok táborát erősíti, és ez valószínűleg még jó ideig így lesz, ám most nagyon úgy néz ki, hogy 2023 nyarára egy új nadrágtrend kiüti a kedvencek sorából ezt a klasszikus fazont.

Mostanság amúgy is inkább szoknyák és dzsekik formájában hódít farmer, így pedig elég tér és lehetőség jutott az újhullámos nadrágtrendeknek, és bizony egy darab különösen nagy kedvence lett most a fashionisták körében. A közösségi oldalakon az elmúlt hetekben egyre több formában és körítéssel jelent meg a szóban forgó nadrág, ami legalább olyan kényelmes és könnyen kombinálható, mint a klasszikus változat - ez pedig nem más, mint a kék-fehér csíkos farmernadrág!

Ez a nadrág azt az érzést kelti, mintha egy dél-franciaországi tengerparton sétálnál, jeges kávéval a kezedben, miközben a langyos szellő simogatja az arcodat. Nem?! Egyszerűen annyira könnyed, hogy nem is csodálkozunk azon, hogy nemcsak farmer, hanem pizsamára hajazó nadrágok képében is egyre gyakrabban találkozhatunk ezzel a trenddel az Instagramon.

Akármelyik opciót is látod életképesnek a saját gyűjteményed darabjai között, mi ismét csak annyit mondhatunk, hogy minden fenntartás nélkül, kalandozz csak kedvedre a választékok között.

Kattints tovább és mutatunk is pár beszerezhető nadrágot a témában, mind a farmer, mind pedig a pizsama műfajában is!

Az InStyle magazin írása.