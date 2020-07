Mindig is álmodoztál róla, hogy randizz -al? Megértjük, mi is... Ám arra sosem gondoltunk, hogy ez egyszer valósággá válhat. Pedig most nagyon úgy néz ki, hogy ez így van, ugyanis a színész licitálásra bocsátotta magát, egészen pontosan egy 15 perces Zoom-randit kap az, aki a legtöbbet ajánlja jövő hétfőig érte. És ebben nincs semmi vicc.

Tölts 15 percet Keanu Reeves színésszel, rendezővel, producerrel és zenésszel.

Szól a felhívás a Camp Rainbow Gold szervezet oldalán, ugyanis senki ne gondolja, hogy mindezt nem jó céllal teszi, természetesen a 15 percért kapott teljes összeget ez a jótékonysági szervezet kapja, mely rákkal diagnosztizált gyerekeknek szervez varázslatos táborokat. A színész számára azért is különösen fontos ez az ügy, mert sajnos maga is jól ismeri a kórt, egyik húga, Kim Reeves ugyanis korábban sokáig leukémiában szenvedett, Keanu pedig elképesztő összeget fektetett testvére gyógyulásába, ami végül sikerült is.

A kezdeményezés egyébként már most elképesztő sikert ért el, jelenleg 18 700 dolláron áll a licit, ami 5 és fél millió forint, de ez az összeg hétfőig még biztosan emelkedni fog. És hogy mit szól ehhez a színész szerelme, Alexandra Grant? Ha ilyen fontos ügyről van, hülye lenne az, aki féltékenykedik, szerintünk csak még büszkébb a színészre, akinél nagyobb szívű ember aligha akad Hollywoodban. Szóval hajrá, szabad a randi!

