-nek volt már élete során pár sikeres filmje, ezen a listán pedig biztosan ott szerepel a John Wick. A színész nagyon szívesen alakítja a magányos, kutyaimádó hőst, a rajongók pedig imádják a karaktert, úgyhogy amikor tavaly kiderült, hogy jön a negyedik rész, mindenki izgatottan kezdte várni a folytatást. Most viszont még szuperebb hírrel lepték meg az akciófilm rajongóit: nemhogy negyedik, de rögtön egy ötödik John Wick-film is elkészül, amire is azonnal rávágta az igent!

A két filmet egymással párhuzamosan forgatják majd le, úgyhogy az már biztos, hogy szorosan kapcsolódni fognak egymáshoz. A negyedik részt eredetileg 2021 májusában szerették volna bemutatni, de végül egy évet csúszik a premier a koronavírus miatt. Ebből kifolyólag most nem tudnak haladni a forgatással, de jövőre, amint ideje engedi, bele is vágnak a két John Wick munkálataiba.

Nem véletlenül került fel a John Wick a legjobb akciófilmek listájára! Ha szívesen néznél hasonlókat, a galériában ajánlunk néhányat:

