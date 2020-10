Kávé vagy zöld tea? Egy dietetikus elárulta, melyiket és hogyan kéne fogyasztanod

Sokaknak a kávé a reggelek elengedhetetlen kelléke, de ha ez nálad már évek óta így van, valószínűleg te sem érzed meg annyira a koffein hatását. Emiatt egyre többen váltanak át a zöld teára, mert úgy tartják, hogy egészségesebb, szintén energikussá tesz, ráadásul több pozitív összetevője van. A PureWow külföldi lap megkérdezett egy dietetikust ezzel kapcsolatban, aki végre tisztázta a kérdéseket!

Zöld tea vagy kávé: melyiket jobb napi szinten inni?

Mindkettő ital teljesen eltérő struktúrájában és antioxidánsaiban, ami viszont összeköti őket, az az, hogy koffeint tartalmaznak. Ugyanakkor viszont a tested egészen máshogy reagál mindkettőre. Azoknak például, akik gyakran küzdenek gyomorsavval, gyomorégéssel, a zöld tea ideálisabb választás lehet, mert kevésbé idézi elő ezt a problémát. Ugyanakkor a szakértő szerint sem a kávé, sem a zöld tea napi fogyasztásával nincs gond, és az lenne a legjobb, ha felváltva hol ezt, hol azt innád reggelre!

Milyen egészségügyi hatásuk van?

A kávét elsősorban ízéért és energizáló hatásáért isszuk, de kutatók már bizonyították, hogy napi egy-két csésze még jót is tesz a testünknek. Többféle antioxidánst tartalmaz, amelyek hatékonynak bizonyultak a II-es típusú diabétesz ellen, segítenek a testednek leküzdeni a gyulladásokat, és még az emésztésedet is serkentik.

A zöld tea viszont még ehhez képest is több pozitív összetevőt tartalmaz! Ezek csökkentik a szervezetedben a koleszterin szintjét, javítják az emésztésedet, sőt, a tea még polifenolban is gazdag: ez egy erős antioxidáns, ami a rákkeltő sejtekkel is felveszi a harcot. Arról nem is beszélve, hogy segíti a méregtelenítést, csökkenti a testedben lévő gyulladásokat, és általa este jobban aludhatsz.

Ezért a szakértő szerint mindkettőt érdemes lehet fogyasztani, csak arra figyelj, hogy ne tegyél bele sok cukrot, szirupot, karamellt, stb. Ezek ugyanis felesleges kalóriákat tartalmaznak, és a pozitív hatások mértékét is csökkentik.

Van olyan, hogy túl sok kávé/zöld tea?

Mindenkinek a saját teste szabja meg a határokat, de természetesen túlzásokba lehet esni, ezért fontos odafigyelni a mértékletességre. A koffeinnek vannak negatív hatásai, így például reggel, üres gyomorra nem ajánlott fogyasztani egyiket sem: ezek az italok ilyenkor növelik a tested stresszhormon-szintjét, amitől ugyan éberebb leszel, de egyúttal sokkal idegesebb is. Ráadásul nőknek kimondottan nem ajánlott, mert az ovulációra és a hormonokra is negatív hatással van ez hosszú távon.

A kávé esetében ez pláne igaz, hiszen ha üres a gyomrod, a savtermelés jobban beindul. Ezt esetleg azzal tudod semlegesíteni, hogy kalciumban gazdag reggelit eszel (joghurt, mandula), amivel megelőzheted a problémákat.

A zöld teát kicsit könnyebb megemésztenie az üres gyomornak, de azoknak, akik hajlamosak a vesekőre, semmiképp sem ajánlott így inni. Erről a tea magas oxalát-tartalma tehet, ami növeli a vesekövek kialakulását - ez egyébként a fekete teában is jelen van.

Mi történik, ha egyikről váltasz a másikra?

A koffeintartalom miatt érzed meg elsősorban a változást. Ha zöld teát ittál eddig, majd kávéra váltasz, némileg stresszesebbnek és idegesebbnek érezheted magad, míg ha kávéról térsz át a teára, a koffeinmegvonás tüneteit érezheted magadon: ilyen a fejfájás, szédülés, koncentrációs zavar. Ezek pedig 9 napig is tarthatnak, így fontos, hogy fokozatosan szokj át egyikről a másikra! Általában az emberek inkább a kávéfogyasztást próbálják redukálni, és a teára szeretnének áttérni, amihez néhány tippet érdemes megfogadni.

A zöld tea koffeintartalma kábé harmada a kávénak, de mivel van benne, így fontos, hogy sose idd lefekvéshez közeli időpontban. Inkább reggel (evés után), vagy délután, az ebédet követő 1-2 órában válaszd, hogy plusz energiát adjon.

Azoknak, akik szeretnének fokozatosan váltani, érdemes eleinte csak egy-egy csészét kiváltani. Például ha napi kettőt iszol, a reggeli kávét hagyd meg magadnak, de ebéd után már csak teát fogyassz, és tarts ki e mellett 5-7 napon át. Ezután próbáld meg ébredés után is lecserélni a kávét; meglátod, sokkal könnyebb lesz!

