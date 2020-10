Katy Perry szülése után 6 héttel visszatért a munkába, és eszméletlenül jól néz ki!

6 hét telt el azóta, hogy megszületett kislánya, Daisy Dove Bloom. Az énekesnő mindig lelkesen osztotta meg rajongóival, épp mi történik velük, megmutatta a babát fotón, sőt, még arról is posztolt, milyen valójában a női test egy gyermek születése után. Őszinte posztja óriási sikert aratott!

Katy Perry őszinte fotón mutatta meg, hogy néz ki teste a szülés után 5 nappal Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Most viszont úgy döntött, visszatér egy kicsit a munkájához. ugyanis a zenélés mellett az American Idol egyik zsűritagjaként is dolgozik, amit nagyon imád csinálni, és már várta, hogy ismét foglalkozhasson a műsorral. Posztolt is egy fotót magáról a helyszínen, amiből kiderült, hogy ezúttal sem átlagos ruhát választott az estére: az énekesnő egy bocimintás szettet viselt, hozzá passzoló kalappal és cipővel.

Az összkép pedig szuper volt!

Az énekesnő persze elsősorban most újszülött kislányával és szerelmével tölti minden idejét: a kis Daisy érkezése pedig a párkapcsolatukra is hatással volt.

Katy Perry és Orlando Bloom kapcsolatába nem várt változást hozott lányuk születése Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A bocimintás ruhák és kiegészítők már tavaly óta egyre népszerűbbek, ha pedig neked is tetszik, de most még csak kisebb felületen próbálnád ki, válaszd manikűrnek!

Galéria / 7 kép Nézegess bocimintás körmöket! Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria