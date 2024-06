sosem tartozott a visszafogott sztárok közé, az énekesnő mindig is imádta az extravagáns megjelenést és a feltűnő szetteket. Azonban mióta megszületett kislánya, ő is némileg visszafogottabb életvitelre váltott, legalábbis magához képest. Épp ezért is lepődött meg mindenki, amikor legutóbb nyilvánosság elé lépett, és szinte mindent megmutatott testéből.

Az énekesnő ugyanis egy Noir Kei Ninomiya ruhában lépett a kamerák elé, amely olyan szinten kivágott, hogy nem sokat rejtett el alakjából.

forrás: Marc Piasecki/Getty Images for Vogue

ezt a darabot a Vogue World: Paris kifutóján viselte, megjelenése pedig abszolút meglepetés volt a vendégek számára. Nem csoda, hogy ezekután minden tekintet rá szegeződött az este folyamán, hiszen fantasztikusan nézett ki, ezt a ruhát mintha rá öntötték volna.

A rajongók is imádták, a kommentszekciót ellepték a dicsérő hozzászólások, melyekben kitértek arra, hogy milyen szuperül néz ki az énekesnő.

Az tuti, hogy Orlando Bloom szerencsés férfi!

