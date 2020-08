Katy Perry őszinte fotón mutatta meg, hogy néz ki teste a szülés után 5 nappal

A népszerű énekesnő most minden szabadidejét otthon tölti, ezért az MTV VMA-t is a tévé előtt követte nyomon. De azért megmutatta, mit viselt a gála alatt, és azt is, hogy néz ki alakja babája érkezése után!

Nincs egy hete, hogy megszületett Katy Perry és Orlando Bloom kisbabája, de a sztárpár szerencsére már megörvendeztette a rajongókat egy fotóval a kislányról. Bár a baba arcát még nem láthattuk, valószínűleg hamarosan erre is sor kerül majd, a neve pedig tényleg szuper választás: Katy Perry sosem volt az a szégyenlős típus, és ez most, várandósága után sincs másképp. Bátran megmutatta azt, hogy néz ki alakja a szülés után 5 nappal, és mindezt egy igazán vicces körítésben tálalva. Tegnap este zajlott ugyanis az MTV VMA, amire persze kisbabája miatt nem ment el, de azért megmutatta, estélyi helyett ezúttal miben ünnepelte a gálát. A képhez pedig viccesen hozzátette, hogy sminkjét és frizuráját a kimerültség készítette. Imádjuk az énekesnő őszinteségét és humorérzékét! Ha kíváncsi vagy, a többi híresség milyen szettet viselt az MTV VMA-n, kattints a galériára!