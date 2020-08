Katy Perry megmutatta születendő kislánya gyerekszobáját - igazi luxusba érkezik a pici

Amilyen jól leplezte terhessége első hónapjait , olyan nagy szám volt, mikor már egy igencsak kerekedő pocakkal bejelentette várandóssága hírét videóklipjében:

Azóta pedig az énekesnő nem leplez el a kíváncsi rajongók elől semmit, ugyanis ő és vőlegénye, Orlando Bloom már alig várják, hogy babázhassanak. várandósságát ugyan beárnyékolta egy családi tragédia, hiszen elveszítették szeretett kutyájukat, Mighty-t, mostanra viszont igyekeznek a jövőre koncentrálni, hiszen már tényleg nincs sok hátra, néhány hét és megszületik kislányuk. Hogy Katy és Orlando igazi kis hercegnőként fogják kezelni a kicsit, az nem is kérdés, ezt bizonyítja az a szuperrózsaszín gyerekszoba is, amit a pár rendezett be első közös gyermekük számára.

Katy most egy élő bejelentkezésben engedett betekintést rajongóinak a cuki szobába, ami tényleg olyan fokú lazaság, ami sztárok esetében nagyon ritka.

showing the room she has prepared for her future baby is the best thing you'll see today 🥺💗🤰🏼pic.twitter.com/DeY3hFECXy