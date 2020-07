Nem semmi kismama! Katy Perry egy merész, testhez simuló ruhában mutatta meg hatalmas pocakját

Tegnap került fel legújabb videója a YouTube-ra, amivel az énekesnő is csatlakozott a Dear Class of 2020 kezdeményezéshez. A Dear Class of 2020 olyan, akár egy virtuális ünnepség, mellyel a most végzős diákoktól búcsúznak olyan világsztárok, mint Beyoncé, Lady Gaga, és hát ugye Katy.

Az énekesnő a végzősök tiszteletére több dalt is elénekelt, köztük a Firework-ot, az előadáshoz pedig egy igazán merész ruhát választott, ami semmit sem takart egyre csak kerekedő pocakjából. szemmel láthatóan nagyon büszke az áldott állapotra, és igazi díva volt fehér, testhez simuló ruhájában:

Katy és szerelme, még márciusban árulták el, hogy szülői örömök elé néznek, azóta pedig az is kiderült, hogy az énekesnő kislányt hord a szíve alatt. Terhessége elmúlt időszakában Katy-ről egyébként sok dolgot lehet elmondani, csak azt nem, hogy titkolózna, reméljük, ha megszületik a kicsi, a sztárpár akkor sem rejtőzik el a nyilvánosság elől.

