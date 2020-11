Katy Perry ismét magyar tervező kreációját választotta, nem is akárhova!

Egyre több és több világsztár választ magyar tervezésű ruhakölteményt. A zenészek és filmcsillagok már jól ismerik Abodi Dóra csodás kreációit, is viselt már Abodi-ruhát, például pár éve az Oscar utáni partin is egy mesés kreációban tündökölt.

Most ismét a magyar tervező mellett döntött , méghozzá az American Idol felvételén. Szettjét nemcsak Abodi Dóra, de ő maga is megmutatta sokmilliós követőtáborának. Ez nem is csoda, fantasztikusan festett!

azért nem unatkozik: ismét dolgozni kezdett, pici babája pedig még csak pár hónapos. Kislánya, Daisy Dove augusztus végén jött világra, és már egy új kiskutyát is örökbe fogadtak:

Az énekesnő egyre jobb formában van - csak így tovább, Katy!

