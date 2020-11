Erre nem számított senki: Adele-t összekeverték Katy Perryvel

Mikor Adele bemutatta lenyűgöző fogyását, többen is azt mondták, egyre inkább hasonlít barátnőjére, re. A minap a Saturday Night Live adásában láthatták a fanok a csúcsformában lévő énekesnőt, aki Instagramon is megosztott néhány pillanatot a performanszából, és a kép alatt többen is megjegyezték, hogy színtiszta .

A SNL adásából egy képkocka járja be az internetet kommentcunami kíséretében, mégpedig ez:

forrás: Youtube Szerinted is teljesen olyan, mintha Katy Perry állna a színpadon?

Többen is azt írták, hogy Adele megtévesztésig hasonlít re. Mikor ez a kijelentés elindult különböző fórumokon, sokan lecsekkolták friss Insta-posztjait, és nem is kellett sokáig keresniük, hogy megtalálják ezt a fotót róla:

is kiköpött Adele ezen a képen. Nem egy olyan hozzászólás érkezett, amelyben azt írják, teljesen összekeverhető lett a két sztár, és hogy Katynek már nem is Zooey Dechanel a celeb-ikertesója, hanem a brit énekesnő, és hogy szinte össze lehet már keverni őket.

Nos, tényleg van benne valami...

Ha szeretnél többet tudni fogyásáról, kattints a galériára!

Galéria / 4 kép Hogyan fogyott le Adele kábé 50 kilót anélkül, hogy észrevettük volna Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria