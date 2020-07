Katy Perry különleges módot választott kislánya nevének kiválasztására

Pár hónapja már felröppentek olyan pletykák, hogy néhai nagymamája (Anne Pearl Hudson) nevei közül kapja majd az egyiket, ám ezt a közeli ismerősön kívül sem az énekesnő, sem pedig nem erősítette meg. Most azonban újra terítékre került a hamarosan érkező pici neve, amelyre egy igen érdekes választ adott a sztár:

Még nem döntöttük el, hogy mi legyen a neve. De mindketten úgy vagyunk vele, hogy vannak kedvenc neveink és majd a lányunk kiválasztja magának a megfelelőt. Érzem, hogy amikor ránézek tudni fogjuk, hogy melyik illik rá a legjobban.

Katyt a Karson & Kennedy című rádióműsorban beszélt a terhességéről, aki azt is elmondta, hogy vőlegénye már most igazi lányos apuka. Sőt, mi több alig várja, hogy első házasságából született kisfia után végre azt is megtapasztalja, hogy milyen egész nap lányos dolgokat csinálni és mindent rózsaszínben látni.

A két sztár több szakítással ugyan, de már 5 éve alkot egy párt. Jövőre pedig a boldogító igent is ki fogják mondani, méghozzá kislányuk társaságában.

Szerintetek mi lesz a kislány neve? Anne Pearl Hudson Valami más Megosztom az eredményt

