Katie Holmes lyukas cipőben és a világ legcsúnyább szoknyájában is szuperstílusos

Nagyon örülhetnek a rajongók, ugyanis nemsokára egy új filmben láthatjuk Katie Holmes-t. A színésznőt ennek kapcsán láthattuk most a Rare Objects című filmjének premierjén.

A Rare Objects című film egy fiatal nő történetét meséli el, aki megpróbálja újjáépíteni az életét, és munkát vállal egy antikváriumban. Az üzletet tulajdonosai olyan tisztalelkű emberek, akiknek köszönhetően visszanyeri önbizalmát, egészen addig, amíg a traumatikus múltja el nem kezdi kísérteni.

A 44 éves színésznő a film premierjén először a fotófal előtt pózolt, majd egy beszélgetésen is részt vett a film producereivel és szereplőivel.

Holmes mindig elképesztően stílusos, most is az volt, még úgy is, hogy összességében ezt a szettet nem nagyon tudjuk értelmezni. Karcsúsított, fehér inget viselt, hozzá illő, virágmintás szoknyával. Ez így önmagában nem hangzik túl izgalmasan ugye? Már pedig az volt, ugyanis a szoknyán egy hatalmas lyuk tátongott, ami alól egy másik, mini rakott szoknya kukucskált ki. És ha azt gondoltad, ennyi az egész, nagyot tévedtél, ugyanis Katie Holmes cipője sem egy egyszerű, letisztult darab volt, aminek első ránézésre tűnt. Volt rajta ugyanis egy diszkrét LYUK.

Úgy érezzük, ezt a szettet még emésztenünk kell!

forrás: James Devaney/GC Images/GettyImages

forrás: James Devaney/GC Images/GettyImages

