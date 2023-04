Katie Holmes az eddigi legszebb tavaszi cipőjét viselte: koppintsd le a stílusát!

Katie Holmes azok közé a sztárok közé tartozik, akik folyamatosan lenyűgözik a rajongókat azzal, hogy csodás szetteket és kiegészítőket választanak a hivatalos megjelenéseikhez. A 44 éves színésznő gyakran szavaz az időtlen luxus darabokra, de nem ritka, hogy megfizethető ékszereket is visel. Bár mostanában néha bepróbálkozott pár extrémebb összeállítással, mint ahogy a legújabb filmje premierjén is tette, ettől függetlenül a fanok továbbra is odavannak az öltözködéséért.

Katie Holmes továbbra is igyekszik népszerűsíteni a Rare Objects című filmet, amit ő maga rendezett és írt, illetve a főszerepet is ő maga alakítja. Legutóbb Drew Barrymore műsorában járt, ahol többszínű farmerben nyűgözte le a közönséget, most pedig tovább emelte a stílus szintjét.

A színésznő legutóbb egy bő, fröcskölt hatású arany színű nadrágot párosított egy laza szürke pulcsival, amihez arany fülbevalót és fekete táskát választott. Ami mellett viszont nem tudunk elmenni szó nélkül, az a gyönyörű magas sarkú cipő, ami megadta a szett eleganciáját. A lélegzetelállító Prada lábbeli apró kristályokkal van kirakva és garantáltan minden tekintetet magára vonz.

forrás: Getty Images/Raymond Hall / Contributor

Míg korábban a hippik feltűnő ruháit díszítették kristály elemek, 2018-ban már egyre nagyobb teret hódítottak maguknak a különböző köves és csillogó darabok, amik a kifutókon is megjelentek. Most úgy tűnik, újra virágzik a feltűnő trend, ami nemcsak a sztárok, de az utca emberének kedvence is lehet.

forrás: Getty Images/Raymond Hall / Contributor

Korábban Rosie Huntington-Whiteley is viselt egy hasonló Prada lábbelit, amit egy kis fekete ruhával és minimalista ékszerekkel együtt mert csupán felvenni. A karakteres cipő ugyanis megköveteli a figyelmet és azt, hogy ne legyen elnyomva más feltűnő elem által. Katie cipőválasztása és szettje annyiban tér el a megszokottól, hogy sokkal lazább és hétköznapibb, így simán el tudjuk képzelni, hogy ez a trend hamarosan az utcákon is uralkodni fog.

