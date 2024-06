Ezek a legcsinosabb lapos cipők a nyárra - Katie Holmes megmutatja szezonális kedvenceit

Katie Holmes egyértelműen azon hírességek közé tartozik, akik remek stílusérzékkel rendelkeznek, és nem csak a kihívó szettekben tudják felhívni magukra az emberek figyelmét. A színésznő nem egyszer bebizonyította már, hogy egy egyszerű kardigán is lehet dögös, és azt is, hogy a hétköznapi szetteket egy-egy csavarral is lehet viselni.

Bár szívesen visel magas sarkút is, Katie Holmes-ról azért általánosságban véve elmondható, hogy a kényelmet preferálja. Így a nyári szezonban is szívesen viseli a lapos cipőket, legyen az loafer vagy szandál. Most pedig meg is mutatjuk az ő legnagyobb kedvenceit, melyek bizonyítják, hogy ezek is lehetnek legalább olyan dögösek, mint egy tűsarkú!

Fehér ruha + fekete Mary Jane cipő

A Mary Jane cipő, amely egyébként Taylor Swift egyik kedvence, kifejezetten elegáns, visszafogott darab. Pont emiatt mutat olyan jól egy feltűnőbb szetthez viselve, pláne, ha a színek is egymást emelik ki. A fehér és a fekete kombóját imádjuk Katie Holmes-on!

Pink zokni + fekete szandál

Katie Holmes szettje minden téren magára vonzza a tekintetet. A farmer darabok egyébként is izgalmasak, de a koronát erre az összeállításra a pink zokni és a fekete szandál kombinációja tette fel. Az tuti, hogy nem hétköznapi szettről beszélünk, de pont ezt imádjuk benne!

Fehér nadrág + fekete chunky papucs

A chunky papucs megosztó lehet, de egy dologban mind egyetérthetünk: ennél kényelmesebb papucs nem sok létezik! Katie Holmes is egyetért, ezért viseli szívesen a nyári szezonban, például ehhez a szetthez.

Farmer szett + fekete loafer

A loafer örök kedvenc a nők körében, elegáns, kényelmes és a nyári melegben sem izzad bele a lábad. Katie Holmes tavasztól őszig imádja viselni, ezt a szettjét elnézve pedig érthető is, hogy miért.

Ezeket a szetteket is érdemes lemásolni!

