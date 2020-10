azon szerencsés nők közé tartozik, akinek még fizettek is azért, hogy forró csókcsatákat vívjon a 2000-es évek ügyeletes romantikus szépfiújával (na jó, mi most is minden filmben imádnánk őt) Matthew McConaughey-jel. Ott volt kezdetnek a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt, majd jött a Bolondok aranya – mindkettő nagy közönségkedvenc volt. Jó pár évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy elárulja, hogyan is csókolt anno Matthew, mindezt pedig Gwyneth Paltrow podcastjában tette. Jöhet a dobpergés!

Őszintén, azt hiszem nem ő volt a legjobb csókpartnerem. Úgy érzem, hogy lehetett volna jobb is. Minden alkalommal, amikor McConaughey-jel csókolóztam történt valami, mondjuk jött egy szél, vagy épp folyt az orra. A Bolondok aranya végén, amikor az óceánban voltunk, volt egy repülőgép balesetünk, neki meg az egész arca tiszta takony volt.

Minden bizonnyal Matthew kevésbé örül annak, hogy egykori kolléganője így emlékszik vissza közös filmes kalandjaikra. Azonban nem Matthew volt az egyetlen, akinek csókját kielemezte a két színésznő! Sokan ugyanis bár ölnének azért, ha egyszer Robert Downey Jr. lenne az, akivel csókot válthatnak, Gwyneth Platrow szerint nem volt nagy élmény, számára inkább olyan volt az egész, mintha a saját testvérével csókolózna. Ez mondjuk tényleg bizarr!

Jöhet még néhány vallomás?

