A színésznő nagyon szeretett nagytesó lenni, ami a mai napig így is maradt még annak ellenére is, hogy mindketten felnőttek és híres színészek lettek. Wyatt ugyanis nővéréhez hasonlóan szintén a filmes szakmában vetette meg a lábát. Most pedig másban is behozta a lemaradását…

Kate már három gyermek büszke édesanyja, ezért borzasztóan boldog, hogy végre átadhatja a tapasztalatait szeretett kisöccsének, akinek a felesége, Meredith első közös gyermeküket várja.

Kate Hudson elárulta, miért volt pocsék csókolózni Matthew McConaughey-jel Sztárok Nem érdekel Elolvasom

A hétvégén tartották a babaváró bulit, amelyről Kate természetesen nem bírta ki, hogy ne tegyen ki egy képet. A cuki fotón puszit ad sógornője gömbölyödő pocakjára, ezzel pedig hivatalosan ő jelentette be, hogy újabb családtag érkezik hozzájuk.

Aki egyébként kicsit szemfüles az jól láthatja, hogy a háttérben kék lufik vannak, így nagy valószínűséggel kisfia lesz a párnak. Kurt Russel és Goldie Hawn - akikkel madarat lehet fogatni, hogy megint nagyszülők lesznek - egyetlen közös fia olyan produkciókban volt látható, mint a Black Mirror, 22 Jump Street vagy az Overlord.

Így néznek ki a legnagyobb sztárok testvérei:

Galéria / 12 kép Híres sztárok és testvéreik: így néznek ki ők Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria