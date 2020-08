az elmúlt években nem igazán találta meg a nagy szerelmet. A színésznő 2015-ben vált el férjétől, Len Wisemantől, miután 12 évet töltöttek együtt, azóta viszont csak futó kapcsolatai voltak. Úgy tűnik, a fiatalabb korosztályt kedveli, hiszen néhány éve egy 21 éves komikussal randizgatott, nemrég pedig Pete Davidsonnal, Ariana Grande exével.

És úgy tűnik, ez a tendencia folytatódik. ugyanis a napokban felvállalta legújabb párkapcsolatát, miután pasijával együtt mozdultak ki otthonról, kéz a kézben. Először januárban röppent fel a hír, hogy több is lehet közöttük, miután több kommentet is hagyott a srác Instáján, most pedig hivatalossá tették kapcsolatukat.

A színésznő új pasiját Goody Grace-nek hívják, zenészként dolgozik, és 22 éves; azaz egy évvel idősebb, mint lánya.

Persze nem csoda, hogy a fiatalabb korosztály is epekedve figyeli fotóit, hiszen a színésznő többször is bebizonyította már, hogy szuper alakja van!

