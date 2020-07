Szép lassan a brit királyi család tagjai is visszatérnek – már, ami a hivatalos eseményeiket illeti. A hétvégén Katalin hercegné a Children's Hospice Week keretein belül ellátogatott az each (East Anglia’s Children’s Hospices) The Nook nevű intézményébe, ahol eltöltött némi időt a gyerekekkel és a családokkal. A beszélgetések mellett, közösen ültettek el néhány növényt és tették szebbé az intézmény kertjét. Azonban a hercegné példamutatása és a jótékonysága mellett van még valami, ami mellett nem tudtak szó nélkül elmenni a rajongók, méghozzá a ruhája.

A gyönyörű, virágos nyári ruha, amit ez alkalomra választott egy perc alatt közönségkedvenc lett. Bár a Faithfull The Brand puffos ujjú ruhája 180 fontot kóstál, így is pillanatok alatt elkapkodták a boltok polcairól. Az angol Hello magazin azonban megtalálta a tökéletes mását annak a darabnak, amit Katalin hercegné viselt, ez az & Other Stories-nál kapható verzió pedig csak 95 fontba kerül.

forrás: & Other Stories Az &Other Stories virágos ruhája ITT elérhető.

