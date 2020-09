9 érdekesség a 9 éve házas Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről

Persze az azóta eltelt évek sem zajlottak eseménytelenül. Számos alkalommal láthattuk őket hivatalos programokon, ahogy a családiasabb hangulatú eseményeikbe is szívesen avatták be a kíváncsi embereket. Apropó család! Katalin és Vilmos mára háromgyermekes szülők lettek: 2013-ban György herceg, 2015-ben Sarolta hercegnő, majd 2018-ban Lajos herceg is megszületett, így lett teljes a família. Arról, hogy Vilmos és Katalin között milyen hatalmas a harmónia és az egyetértés már többször kaptunk ízelítőt, legutóbb például a koronavírus-járvány miatt online létrejött interjú során:

Az elmúlt évek abszolút őket igazolják, és mára kétségtelenül Anglia egyik legnépszerűbb párjáról beszélhetünk. A kilencedik házassági évfordulójuk alkalmából egy nosztalgikus képpel jelentkeztek a közösségi médiában:

A fotó alatt csak úgy záporoztak a gratulációk! Bár az életük mostanra olyan, akár egy nyitott könyv, mégis vannak dolgok, amik olyan rég történtek, hogy hajlamosak vagyunk róluk megfeledkezni. Most, a kilencedik házassági évfordulójuk kapcsán kilenc izgalmas tényt szedtünk össze róluk:

