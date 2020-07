Néha mindenkinek kell egy kis felfrissülés, ez alól pedig Katalin hercegné sem kivétel! Bár ő néhány éve már megtalálta stílusát, amihez azóta is ragaszkodik, azért időnként egy-egy kisebb változtatást ő is szeret eszközölni a külsején. Most pedig épp a frizurájára esett a választása, amit legutóbbi nyilvános szereplésén meg is mutatott!

Katalin hercegné egy nem túl feltűnő, ám annál csinosabb hajszínváltásba fogott bele, és az egyébként népszerű bronde színnel festette be frizuráját (ez a szőke és a barna lágy keveréke, ami kicsit világosabbá teszi a sötét tincseket). Mindezt pedig megturbózta egy kis hajvágással és beszárítással is, hogy bár túl nagy ne legyen a változás, de mégis újszerűvé tegye külsejét.

Érdemes még egy pillantást vetni a hercegné cipőjére is, hiszen Katalint eddig nem túl gyakran láthattuk ilyen szandálban. Ennek oka egyébként egészen egyszerű, hiszen II. Erzsébet királynő nem szereti az espadrilles cipőket, és ha ő is jelen van egy eseményen, inkább senki sem visel ilyet. De mivel Katalin hercegné egyedül érkezett a rendezvényre, ahol gyerekvállalásról és annak nehézségeiről beszélgetett más anyukákkal, így ezúttal kivételt tett.

