Katalin hercegné hónapokkal ezelőtt számolt be arról, hogy átesett egy hasi műtéten Londonban, és bár a műtét jól sikerült, a tesztekből kiderült, hogy rákbeteg. Ekkor kezdődött meg a kemoterápia, amely azóta is tart; tegnap friss posztban árulta el, milyen jól esett neki a sok kedves üzenet, és azt is felfedte, hogy érzi magát jelenleg.

Ezt követően pedig azt is felfedte, hogy a mai napon, azaz június 15-én a Trooping The Colour nevezetű eseményen részt vesz ő is, így ez lesz az első nyilvános megjelenése az elmúlt hónapok után. Természetesen a rajongók nagyon izgatottan várták, hogy újra láthassák Katalin hercegnét, ma pedig erre valóban sor is került!

forrás: Photo by Samir Hussein/WireImage/Getty Images

III. Károly király születésnapi parádéjára a hercegné családja társaságában érkezett. Posztjában tegnap felfedte, hogy vannak napok, amikor nagyon gyenge, de olyanok is, amikor jobban érzi magát, és ezekből igyekszik kihozni a maximumot. Megjelenéséről egyelőre csak pár fotó készült, de ezeken is a tőle megszokott mosolyt láthatjuk.

