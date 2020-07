Katalin hercegné őrült ajándékkal lepte meg testvérét

Aki kicsit is képben van Katalin hercegné és Pippa Middleton testvérével, az pontosan tudja, hogy James Middleton a kutyák szerelmese, hiszen rendszeresen elcsíphetjük kedvenceivel.

Bizony, ez is egy ok, amiért odáig vagyunk ezért a férfiért, ám most kiderült James-ről még valami, amitől a mézrajongóknak tuti még hevesebben ver majd a szíve. James Middleton ugyanis nem csak a kutyákat szereti, hanem a méheteket is.

Olyannyira rajong értük, hogy a méhészkedés hosszú évek óta az egyik legőrültebb hobbija, mindezt pedig testvéreinek köszönheti. James ugyanis nemrég elmesélte, hogy 24 évesen igazán sorsfordító ajándékot kapott két nővérétől, Katalin hercegnétől és Pippától. A lányok 1000 darab méhhel lepték meg a tesót, ugyanis már akkor is tudták, hogy James kacérkodik a méhészkedés gondolatával, ám nem volt bátorsága belevágni a dologba. A lányok ezért úgy döntöttek, nem noszogatják tovább, inkább a tettek mezejére lépnek, és házhoz rendelték az öcsinek a kolóniát.

James Middleton szenvedélye pedig azóta is hatalmas lánggal él, beszámolója szerint mára csaknem félmillió méh gazdája, akikről a lenyűgöző berkshire-i családi birtokon gondoskodik. Ez aztán minden, csak nem hétköznapi, nem?

