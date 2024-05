Katalin hercegné 10 másodperces trükkjével egy másik szintre emelheted a nyári stílusodat

Biztos te is ismersz olyan nőket a környezetedben, akik stílusosnak születtek, legalábbis az a benyomásod róluk, hogy bármit vesznek fel, sugárzik róluk, hogy átgondolták, mit vesznek fel és a szettjük minden eleme passzol a többivel. Ők azok a nők, akiknek titkos képessége van ahhoz, hogy még a csíkos és pöttyös darabok kombinálásából is kihozzák a maximumot anélkül, hogy vicces vagy béna lenne a végeredmény.

A sztárvilágban is ismerünk ilyen nőket, persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy ők gyakran profiktól is segítséget kapnak, így a legjobbaktól lesik el a stílustippeket. Ilyen például Katalin hercegné is, akinek számos szuper trükkjét ismerjük – mint amilyen a melltartó eltüntetése – és aki mindig kifogástalanul néz ki. Nemcsak azzal van tisztában, hogy mi illik tökéletesen az alkatához, de azzal is, hogyan dobjon fel egy teljesen egyszínű vagy egyszerű szettet, vagy hogy varázsoljon a sportos outfitből is félig elegáns megjelenést.

Katalin egyik gyors és bevált trükkje új szintre emeli a nyári stílust, az alábbi kép pedig tökéletes példa erre. A hercegné a nyári hónapokban gyakran visel egyszínű szetteket, amit igyekszik izgalmassá varázsolni egy-egy eltérő színű részlettel. Az alábbi pink blézer szettet például fehér övvel és fehér magas sarkú cipővel varázsolta üdévé és érdekessé.

forrás: Getty Images Katalin hercegnének nagyon jól áll ez a halvány rózsaszín árnyalat.

forrás: Getty Images Ez az öv nemcsak az alakot emeli ki, de az összhatást is feldobja.

Ezt a trükköt bárki könnyen ellesheti Katalintól, hiszen csak egy jól megválasztott kiegészítőn múlik, hogy hasonló végeredményt kapjunk. Ez lehet egy feltűnő színű táska, egy színes kendő vagy egy feltűnő szemüvegkeret és máris stílusosabb és átgondoltabb lesz az eredmény.

Van, hogy Katalin a múltból inspirálódik:

