Katalin hercegné is erre esküszik: 5 ok, amiért érdemes minden este egy filléres cuccot használni az arcodon

Bár nem látunk be Katalin hercegné fürdőszobájába, az biztos, hogy minőségi termékeket használ - viszont vannak "egyszerűbb" dolgok is, amikre esküszik, és amiket évek óta örömmel alkalmaz.

Ilyenek például a mosható arctisztító párnácskák, amiket az eldobható holmik, kendők, sminkvatta helyett használ. Egyrészt sokkal környezetkímélőbb, hiszen nem termel szemetet, másrészt hihetetlenül jót tesz a bőrnek a kissé érdes felületű, törülököző-szerű anyag.

A következők miatt neked is érdemes beszerezni belőlük párat!

Alaposabban távolítja el a sminket

Az esti arclemosás után általában azt érezted, még nem elég tiszta az arcod? Érdemes bevetned ezeket a párnácskákat, mert ezek egy kis lemosóval lényegesen alaposabb munkát végeznek, mint mondjuk egy arclemosó gél és a víz. Tudod vele lágyan masszírozni a bőrt, és a picit érdes, de puha felület segít a szennyeződések eltüntetésében. Ráadásul épp a felület miatt enyhe hámlasztó hatással bírnak, ami közel sem olyan erős, mint egy radírozás, de nap végére éppen elegendő - a bőr pedig ragyogni fog tőle!

Sokkal gyorsabb, mint a többi módszer

Ha külön lemosod a szemed, majd arc arcod este, és ki nem állhatod, hogy folyó víz alatt kell percekig arcot mosni a tiszta bőr érdekében, akkor a párnácskákat neked találták ki: az enyhén benedvesített arcot pillanatok alatt megtisztítják a szennyeződésektől!

Érzékeny bőrre is tökéletesek

A flanel vagy muszlinból készült kendők tökéletesek érzékeny bőrűeknek is, és ahogy fent írtuk is, hámlasztás helyett is kiválóak, pláne azoknál, akiknek nagyon érzékenyen reagál a bőr mondjuk egy erősebb bőrradírra. Sőt, ha érzékeny a bőröd, a tisztítás után csak vizezd be hideg vízzel a párnákat, nyomkodd ki belőlük a felesleget, és pár percre helyezd őket a bőrre - remekül lenyugtatják a bőrt!

