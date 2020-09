Katalin hercegné legutóbb viselt nyaklánca felér egy vallomással

Katalin hercegné a minap a londoni Battersea Parkban vett részt egy eseményen, ahol a National Childbirth Trust képviselőivel beszélgetett. Az ez alkalomból viselt lezser szettje – mint szinte minden egyes alkalommal – most is egy perc alatt közönségkedvenc lett: Marks & Spencer nadrág és hozzá passzoló, fehér Ralph Lauren póló. Nem egyedi eset, hogy Katalin hercegné az öltözködésével, vagy éppen kiegészítőivel üzen a nagyvilágnak, ezúttal azonban utóbbin volt a hangsúly. Néhány rajongó szúrta ki legújabb nyakláncát, mely szó szerint a szívéhez igen közeli darab. Az arany nyakláncon három charm lóg, „C”, „G”, valamint „L” betűkkel, amelyek egyértelműen gyermekeire Sarolta hercegnőre (C – Charlotte), György hercegre (G – George) és Lajos hercegre (L – Louis) utalnak.

Persze sosem volt kérdés, hogy Katalin hercegné imádja a gyermekeit, ahogy afelől sem, hogy számára a család az első. Az elmúlt időszakban rengeteg időt töltött a kicsikkel, és igyekeztek a koronavírus-járvány hozta helyzetet a lehető legjobban kihasználni. Apropó koronavírus! Bár mind a szettje, mind az érzelmes üzenetet közvetítő nyaklánc elnyerte a közönség tetszését, néhányan így is szóvá tették, hogy hiába a távolságtartás, egy maszk bizony elkélt volna a hercegnének…

