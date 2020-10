Alig néhány napja annak, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg gyerekei találkozhattak nagy kedvencükkel, David Attenborough-val, aki részt vett a Kensington-palota kertjében megrendezett filmbemutatón, ahol az Élet a bolygónkon című filmjét vetítették le. Ahogy azt mi is megírtuk, a gyerekek oda meg vissza voltak attól, hogy személyesen is megismerhették a természettudóst, aki ajándékkal is készült nekik, a nagy alkalomról pedig néhány fotó is készült. Most azonban robbant az igazi cukiságbomba, ugyanis a Kensington-palota hivatalos Instagram oldalára felkerült egy videó, amin György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg felteszik kérdéseiket Davidnek.

György hercegért mindig is odavoltunk, a kissé félénken beszélő Sarolta hercegnőről kiderült, hogy nagyon szereti a pókokat, de a show-t abszolút a család legkisebb tagja, Lajos herceg lopta el, amikor megkérdezte a természettudóst, hogy melyik a kedvenc állata. Nem mellesleg Lajos herceget először hallhattuk a kamerák előtt beszélni – és meg kell valljuk, mind oltári cukik voltak!

Tudtad ezeket György hercegről?

