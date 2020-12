Tudod, miért tökéletes mindig Katalin hercegné bőre? Egy meglepően olcsó terméket használ minden egyes nap

Katalin hercegné bőre mindig makulátlan – ebben a genetikán túl annak is szerepe van, hogy Vilmos herceg felesége az abszolút természetes dolgokra esküszik. A terhességei alatt lett ez számára az elsősleges szempont a bőrének ápolásával kapcsolatban, próbálta kerülni a kemikáliákat, amennyire lehet, és azóta is ezt a szabályt követi.

Több más termék mellett van is egy hatalmas kedvence, amit nemcsak ő, de édesanyja is előszeretettel használ, ez pedig a csipkebogyó olaj! Ennek a készítménynek számtalan szuper hatása van a bőrre, ezek miatt is imádja Katalin.

forrás: Unsplash/ Mihai Moisa

Serkenti a sebgyógyulást, az arcon kialakult hegeket hamar eltünteti,

ragyogóbb, fényesebb lesz tőle a bőr,

remekül hidratál,

A és E-vitamin, illetve magas antioxidáns tartalma miatt szuper természetes ránctalanító,

ekcéma, rosacea, pikkelysömör ellen is nagyon hatékony,

májfoltok ellen is alkalmazható,

a gyulladt, irritált bőrt is hamar helyrehozza.

Így használd!

Este és reggel vigyél fel belőle egy-egy réteget a tisztított arcbőrre, alaposan masszírozd be, és használd kúra szerűen legalább 2 hónapon át! Hidd el, csodás hatásai lesznek!

